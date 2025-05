Genoa-Milan Vieira | Che qualità offensiva i rossoneri! Poi sul suo passato …

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Vieira: “Che qualità offensiva i rossoneri!”. Poi sul suo passato … Vieira, allenatore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida tra Genoa e Milan 🔗Pianetamilan.it Patrick, allenatore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida tra

Approfondimenti da altre fonti

Vieira a DAZN: «Meritavamo un punto, dobbiamo credere di più nelle nostre qualità. Malinovskyi? Vi spiego l’esclusione» - di Redazione JuventusNews24Vieira a DAZN: le dichiarazioni post partita dell’allenatore del Genoa. Così dopo il ko sul campo della Juventus Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Genoa: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. ESCLUSIONE MALINOVSKYI – «Malinovskyi? Ha avuto due giorni di febbre e ha fatto solo un allenamento con la squadra, non volevamo rischiarlo dall’inizio. 🔗juventusnews24.com

Leucemia mieloide cronica, Galante (Bianco Airone): “La qualità di vita è migliorata” - (Adnkronos) – "Oggi possiamo dire che la qualità della vita delle persone con leucemia mieloide cronica è notevolmente migliorata. Questo è stato possibile grazie alla ricerca e all'accudimento che i pazienti ricevono da tutti gli attori coinvolti, tra cui gli ematologi e le associazioni dei pazienti". Così Anna Galante, presidente dell'associazione Onlus Bianco Airone, intervenendo […] 🔗periodicodaily.com

Fiorentina, dimezzata la multa per la coreografia offensiva verso la Juve - Firenze, 8 aprile 2025 – È stata dimezzata la sanzione di 50mila euro comminata dal Giudice sportivo alla Fiorentina per i alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per la coreografia ritenuta 'oltraggiosa’ nei confronti della Juventus apparsa in curva Ferrovia in occasione della gara con i bianconeri lo scorso 16 marzo. La Corte sportiva d'Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal club viola riducendo la multa a 25mila euro. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Genoa-Milan, Vieira: “Che qualità offensiva i rossoneri!”. Poi sul suo passato …; Vieira: “Malinovskyi infortunato, non c’è ancora Cornet”. 🔗Ne parlano su altre fonti