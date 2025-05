Gemini si rifà il look con un nuovo pannello laterale nella versione web

© Tuttoandroid.net - Gemini si rifà il look con un nuovo pannello laterale nella versione web pannello laterale della versione web di Gemini, diamo insieme uno sguardo alle novità estetiche introdotteL'articolo Gemini si rifà il look con un nuovo pannello laterale nella versione web proviene da TuttoAndroid. 🔗 Google ha deciso di modificare ildellaweb di, diamo insieme uno sguardo alle novità estetiche introdotteL'articolosiilcon unweb proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Google annuncia Pixel 9a, nuovo smartphone con Gemini sotto i 600 euro - (Adnkronos) – Google ha annunciato il nuovo smartphone Pixel 9a, disponibile a 549 euro a partire da inizio aprile. Il Pixel 9a di Google si posiziona nel mercato come un dispositivo di fascia media che integra funzionalità avanzate derivate dai modelli di punta della serie Pixel. Questo smartphone si distingue per l'adozione del processore Google […] L'articolo Google annuncia Pixel 9a, nuovo smartphone con Gemini sotto i 600 euro proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Nuovo menù “+”, Canvas e Audio Overview in rollout: ecco le ultime novità di Gemini - Google sta distribuendo un rinnovato menù "+" nell'app Gemini: andiamo a vedere tutte le ultime novità giunte nell'app dell'assistente. L'articolo Nuovo menù “+”, Canvas e Audio Overview in rollout: ecco le ultime novità di Gemini proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Pixie, Pixel Sense, Pixel Screenshots, Gemini: un nuovo report fa chiarezza - Un report chiarisce cosa fosse Pixie e ci aiuta a comprendere meglio la natura di Pixel Sense, "assistente" che debutterà sui Google Pixel 10 L'articolo Pixie, Pixel Sense, Pixel Screenshots, Gemini: un nuovo report fa chiarezza proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Se ne parla anche su altri siti

Google Gemini per desktop si rifà il look: Veo 2 è il protagonista; Google preannuncia novità importati per Gemini durante il prossimo I/O 2025; Google Gemini si rifà il look modificando l’overlay su Android; Google semplifica ulteriormente l’interfaccia di Gemini con alcune modifiche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne