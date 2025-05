Gelato gratis per un giorno a Milano | apre una nuova gelateria

© Milanotoday.it - Gelato gratis per un giorno a Milano: apre una nuova gelateria Gelato gratis a Milano giovedì 8 maggio 2025. L'iniziativa è dovuta all'apertura del terzo punto vendita in città della catena Lab, un progetto di Gelato artigianale fondato nel 2017 a Monza da una coppia di professionisti. Gelato gratis per tutti Il nuovo negozio aprirà giovedì 8 maggio. 🔗 giovedì 8 maggio 2025. L'iniziativa è dovuta all'apertura del terzo punto vendita in città della catena Lab, un progetto diartigianale fondato nel 2017 a Monza da una coppia di professionisti.per tutti Il nuovo negozio aprirà giovedì 8 maggio. 🔗 Milanotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 febbraio e per San Valentino: tutti gli eventi - Cosa fare (anche gratis) a Milano per San Valentino? La festa degli innamorati è dietro l'angolo, e promette un weekend pieno di emozioni anche per chi è in cerca dell'amore. Il Mercato Centrale celebra la festa degli innamorati con una speciale promozione: dalle 17.30 e fino alla chiusura... 🔗milanotoday.it

Dove mangiare il gelato a Milano: i migliori indirizzi - Ce n'è per tutti i gusti e tutte le scelte alimentari. Ecco quali sono le migliori gelaterie di Milano 🔗gamberorosso.it

Volo in mongolfiera (gratis) tra i grattacieli di Milano - Una mongolfiera in mezzo ai grattacieli. È l’installazione che campeggerà tra giovedì 20 e sabato 22 marzo tra i grattacieli di Porta Nuova a Milano. Una iniziativa sponsorizzata da un noto marchio di scarpe da running per la Stramilano 2025. L’iniziativa è totalmente gratuita, ma per poter... 🔗milanotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Gelato gratis per un giorno a Milano: apre una nuova gelateria; Compleanno da Scrocco? Scopri come festeggiare completamente gratis!; «Yee Gelati per Tutti» apre a Rho in via Matteotti: tradizione, innovazione e gusto veramente per tutti; Gelato Week a Verona dal 25 al 30 marzo 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gelato gratis per un giorno a Milano: apre una nuova gelateria - Gelato gratis a Milano giovedì 8 maggio 2025. L'iniziativa è dovuta all'apertura del terzo punto vendita in città della catena Lab, un progetto di gelato artigianale fondato nel 2017 a Monza da una ... 🔗milanotoday.it

Milano Gelato Week, ecco i percorsi e le gelaterie coinvolte - Milano – È partito il conto alla rovescia per la Milano Gelato Week, il grande evento dedicato al gelato artigianale che andrà in scena in città tra il 10 e il 14 aprile. Cinque giorni ... 🔗ilgiorno.it

La gelateria di Milano chiusa per 3 giorni perché ha venduto il gelato troppo tardi. L’ultima beffa: «Trattati come criminali» - Ho dovuto buttare via il gelato, migliaia di euro di merce», racconta Roberto Cassina a Open. «Mi hanno detto che il provvedimento è stato attivato su segnalazione del Comune di Milano e hanno ... 🔗msn.com