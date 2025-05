Gazzetta dello Sport | Napoli è l’ora del Re e del Jack | Lukaku e Raspadori insieme per lo scudetto

Contro il Lecce Conte rilancia la coppia d'attacco. Una sfida cruciale, nel segno di Lukaku e Raspadori, per continuare la scalata al titolo

Per vincere, bisogna segnare. E per sognare ancora lo scudetto, il Napoli deve affidarsi alla sua coppia più atipica e potente: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Come racconta Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport, la sfida sul campo del Lecce, oggi, è molto più di una semplice trasferta: è una salita ripida, l'ennesima nel percorso azzurro verso la gloria.

Il ritorno del 4-4-2: Conte ci riprova

Emergenze a parte, Antonio Conte ha deciso di rilanciare il doppio centravanti. Come nel difficile mese di febbraio, quando tra infortuni e assenze spuntò la combinazione tra Big Rom e Jack.

