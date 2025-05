Gaza uccisi tre neonati in un raid israeliano al campo di Khan Younis

© Quotidiano.net - Gaza, uccisi tre neonati in un raid israeliano al campo di Khan Younis Gaza rovistano tra le macerie di un edificio distrutto nel campo profughi di Khan Younis, in seguito a un attacco israeliano che ha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre neonati, secondo la difesa civile del territorio. 🔗 Milano, 3 mag. (askanews) - Gli abitanti dirovistano tra le macerie di un edificio distrutto nelprofughi di, in seguito a un attaccoche ha ucciso almeno 11 persone, tra cui tre, secondo la difesa civile del territorio. 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Tre neonati morti in poche ore per ipotermia a Gaza, altri 3 ricoverati: “Al freddo in tenda, aiutateci” - Uno dei tre bambini aveva tre settimane di vita, mentre gli altri due un mese e addirittura tre giorni. Altri tre neonati invece versano in condizioni critiche a causa delle basse temperature che hanno colpito Gaza dove la maggior parte degli abitanti vive ora in tende o rifugi di fortuna circondati dalle macerie, dopo le distruzioni della guerra.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gaza, tre neonati morti di freddo - 10.44 Almeno tre bambini sono morti per ipotermia nelle ultime ore nella Striscia di Gaza, colpita da un'ondata di freddo da diversi giorni. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti sanitarie. Uno dei tre bimbi aveva appena tre settimane di vita. Altri neonati versano in condizioni critiche. La maggior parte degli abitanti di Gaza vive in tende o rifugi di fortuna senza riscaldamento né altro per fronteggiare il freddo intenso. 🔗servizitelevideo.rai.it

Unicef: ieri uccisi a Gaza 130 bambini - 7.00 "Resoconti e immagini dalla Striscia di Gaza, in seguito agli ultimi attacchi, sono più che terribili". Così la direttrice dell'Unicef Catherine Russell, dopo i raid israeliani. "Secondo le notizie, centinaia di persone sono state uccise, tra cui più di 130 bambini. E' il più alto numero di bambini morti in un solo giorno nell' ultimo anno. Alcuni degli attacchi hanno colpito rifugi di fortuna con bambini e famiglie che dormivano, ricordando ancora una volta che a Gaza nessun luogo è sicuro". 🔗servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Gaza, uccisi tre neonati in un raid israeliano al campo di Khan Younis; Gaza, uccisi tre neonati in un raid israeliano al campo di Khan Younis; A Gaza raid israeliani su tende di sfollati e abitazioni civili: almeno 30 morti, tre bambini; Sila e gli altri tre neonati morti di freddo a Natale sotto le tende di Gaza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gaza, uccisi tre neonati in un raid israeliano al campo di Khan Younis - Milano, 3 mag. (askanews) – Gli abitanti di Gaza rovistano tra le macerie di un edificio distrutto nel campo profughi di Khan Younis, in seguito a un attacco israeliano che ha ucciso almeno 11 persone ... 🔗askanews.it

A Gaza raid israeliani su tende di sfollati e abitazioni civili: almeno 30 morti, tre bambini - Sarebbero 30 le vittime confermate finora nei nuovi raid dell'esercito israeliano che hanno colpito il campo profughi a Khan Younis ... 🔗fanpage.it

Gaza, attacco israeliano a Khan Younis: 11 morti tra cui 3 bambini - Oltre 20 attacchi israeliani hanno colpito siti militari in Siria questa notte, sono «gli attacchi più violenti dall'inizio dell'anno». Lo afferma ... 🔗ilmessaggero.it