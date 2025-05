Gaza sistema sanitario al collasso nella Striscia | Hamas | almeno 57 palestinesi morti di fame per blocco aiuti

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, sistema sanitario al collasso nella Striscia | Hamas: almeno 57 palestinesi morti di fame per blocco aiuti sistema sanitario arriva dal Kuwait specialized hospit di Rafah. Usa e Israele sarebbero vicini a un'intesa per la ripresa degli aiuti alla popolazione. Per il Qatar i negoziati per una tregua sono a un punto morto 🔗 La denuncia sularriva dal Kuwait specialized hospit di Rafah. Usa e Israele sarebbero vicini a un'intesa per la ripresa deglialla popolazione. Per il Qatar i negoziati per una tregua sono a un punto morto 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Gaza, Israele richiama i riservisti per una nuova offensiva | Attacco su Khan Younis, almeno 19 morti | Sistema sanitario al collasso nella Striscia - La denuncia sul sistema sanitario arriva dal Kuwait specialized hospit di Rafah. Usa e Israele sarebbero vicini a un'intesa per la ripresa degli aiuti alla popolazione. Per il Qatar i negoziati per una tregua sono a un punto morto 🔗tgcom24.mediaset.it

Gaza, raid Idf contro ospedale da campo ad al-Mawasi, morto un medico, 9 i pazienti feriti: "Israele vuole distruggere il sistema sanitario della Striscia" - Altro attacco contro un ospedale dopo quello del 13 aprile nel nord della Striscia Nuovo raid dell'Idf contro un ospedale a Gaza, morto un medico, 9 i pazienti feriti. Dopo l'attacco di domenica 13 aprile contro l'ospedale battista a-Ahli, l'ultimo pienamente funzionante nel nord della Strisc 🔗ilgiornaleditalia.it

Siria, sistema sanitario al collasso - In Siria sono oltre 1200 i civili morti durante l’ondata di violenza che ha sconvolto la zona costiera del paese la scorsa settimana. Una ferita profonda nel paese che complica il cammino del nuovo regime di Damasco. Servizio di Massimiliano Cochi The post Siria, sistema sanitario al collasso first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Gaza, sistema sanitario al collasso nella Striscia | Hamas: almeno 57 palestinesi morti di fame per blocco aiuti - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 575. Secondo Axios, che cita funzionari israeliani e americani gli Stati Uniti, Israele e i ... 🔗msn.com

CICR: la risposta umanitaria a Gaza sull’orlo del collasso totale - Gaza - PIC. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha avvertito che la risposta umanitaria a Gaza è sull'orlo del collasso totale a causa ... 🔗infopal.it

Gaza, il disperato appello della Croce Rossa: "Situazione umanitaria sull'orlo del collasso totale" - La Croce Rossa Internazionale (CICR) ha recentemente lanciato un allarme riguardo alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, definendola "sull'orlo del collasso totale". 🔗globalist.it