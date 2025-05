Gaza Hamas pubblica nuovo video di ostaggio bendato e ferito | Almeno 57 palestinesi morti di fame per blocco aiuti Israele

Israele annulla il rilascio di prigionieri palestinesi dopo gli oltraggi di Hamas sugli ostaggi. Tregua a Gaza di nuovo in bilico? - Israele ha deciso di congelare il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi sino a quando Hamas non porrà fine alle «umilianti cerimonie» cui vengono sottoposti gli ostaggi israeliani al momento della liberazione. Lo ha fatto sapere nella notte tra sabato e domenica l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportano i media israeliani, gli oltre 600 prigionieri palestinesi che dovevano essere liberati ieri in cambio dei 6 ostaggi rilasciati sabato da Hamas erano già saliti a bordo dei bus davanti arrivati alla prigione di Ofer quando è arrivato il ... 🔗open.online

Gaza, nuovo raid Idf su ospedale Nasser, ucciso premier di Hamas Ismail Barhoum, superati i 50mila morti nella Striscia - VIDEO - Sono più di 19 i morti nel nuovo attacco, mentre dal 7 ottobre 2023, sono più di 50mila i morti nella Striscia A Gaza continuano i raid, anche contro strutture sanitarie come l'ospedale Nasser di Khan Younis. Qui, l'esercito israeliano ha portato avanti un nuovo bombardamento che ha coinvolto 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, nuovo raid israeliano nella notte a Khan Younis, morto capo politico di Hamas Salah al Bardawil, la moglie ed altri 17 civili - Netanyahu continua a bombardare Gaza, sale ad oltre 400 il numero dei morti dalla rottura della tregua da parte di Israele Stanotte un nuovo raid di Israele ha colpito la Striscia di Gaza e nello specifico la città di Khan Younis. Negli attacchi hanno perso la vita il capo politico di Hamas S 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, Hamas rilascia un nuovo video di un ostaggio ma continua l'escalation della guerra; Abbas (Olp): Hamas ceda il potere e consegni le armi. Attacco Idf su Gaza City, strage di sfollati - Aggiornamento del 23 Aprile delle ore 22:15; Guerra Israele Medio Oriente, Hamas pubblica video con ostaggio israelo-americano Idan; Gaza, cessate il fuoco: la nuova proposta diplomatica da Hamas al Cairo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hamas pubblica un video dell’ostaggio Omri Miran. Situazione drammatica a Gaza - Hamas pubblica un video dell'ostaggio Omri Miran mentre la popolazione di Gaza vive un incubo con scorte di aiuti esaurite e migliaia di persone in fuga ... 🔗ilsole24ore.com

Gaza, nuovi bombardamenti di Israele. La Croce Rossa: "Un nuovo inferno" - ma l'Onu e l'Unrwa che coordina gli aiuti a Gaza", ha detto, "l'Unrwa ha impiegato 1.400 terroristi, molti dei quali hanno preso parte alle atrocità del 7 ottobre, compreso il comandante della forza ... 🔗tg.la7.it