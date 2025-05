Gaza famiglie disperate si accalcano per ricevere cibo

© Lapresse.it - Gaza, famiglie disperate si accalcano per ricevere cibo Stringendo pentole e secchi, famiglie disperate si sono accalcate nei luoghi di distribuzione del cibo per raggiungere le pentole di zuppa in distribuzione a Khan Younis, nel sud di Gaza e a Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Israele ha rinnovato il blocco degli aiuti a Gaza, e la Striscia non riceve cibo, farmaci o altra assistenza dal 2 marzo. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha affermato che le sue scorte alimentari sono esaurite, mentre i gruppi umanitari affermano che migliaia di bambini palestinesi sono malnutriti a causa dell'embargo. Israele afferma che il blocco serve a fare pressione su Hamas affinché rilasci gli ostaggi rimanenti.

UNICEF/Gaza, l’interruzione di consegne di aiuti umanitari nella Striscia ha gravi conseguenze per i bambini e le famiglie - Durante la prima fase del cessate il fuoco – trail 19 gennaio e il 28 febbraio – quasi 1.000 camion dell’UNICEF con aiuti salvavita hanno attraversato il territorio. Le condizioni dei bambini rimangono disastrose: nell’ultima settimana, sette neonati sono morti per ipotermia. 19 ospedali su 35 funzionano solo in parte. 3 marzo 2025 – L’UNICEF avverte che l’interruzione delle consegne di aiuti nella Striscia di Gaza porterà rapidamente a conseguenze devastanti per i bambini e le famiglie di Gaza che lottano per sopravvivere. 🔗puntomagazine.it

Il fuoco che avvolge le tende e le urla disperate: l’attacco di Israele ai giornalisti a Gaza – Il video - L’esercito israeliano ha colpito nella notte una tenda montata davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, usata come base dai giornalisti. Il raid ha causato almeno due morti tra i cronisti, e ne ha feriti gravemente altri sette. I due giornalisti uccisi si chiamavano Hilmi Al-Faqaawi e Yusuf Al-Khazandar. Un altro, Ahmad Mansour, corrispondente dell’agenzia locale Palestine Today è invece gravemente ustionato, e i medici stanno cercando di salvargli la vita. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un aereo dell'Areonautica Militare ha trasportato alcuni bambini feriti con le loro famiglie da Gaza in Italia, prima Milano, poi Pisa e Roma - Roma, 20 mar. (askanews) – È atterrato a Milano, per poi proseguire verso Pisa e Roma, un velivolo dell’Aeronautica Militare, con a bordo bambini palestinesi bisognosi di cure. I piccoli pazienti, accompagnati dai loro familiari e da un’equipe medica, saranno trasferiti in strutture ospedaliere italiane per ricevere le cure necessarie. Leggi anche › Luoghi in pericolo nel 2025. 🔗iodonna.it

