Gasparri | Sul 1 maggio una sinistra vergognosa | è il regno dell’ipocrisia

«La sinistra è il regno dell'ipocrisia. Se organizzi il Concertone con il sindacato rosso, a Piazza San Giovanni, puoi fare anche dei danni ai prati ed ai pavimenti di una piazza che ospita una delle basiliche più importanti del mondo. Se sei di sinistra puoi organizzare il Concertone durante il quale alcuni dei frequentatori si rendono colpevoli di gravi molestie sessuali, ma nessuno da sinistra condannerà questi comportamenti». Lo ha affermato in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Se sei di sinistra e organizzi il Concertone – ha aggiunto – puoi usare canzoni degli ebrei per auspicare la distruzione dello stato di Israele e quindi lo sterminio degli ebrei. Nessuno condanna da sinistra le parole antisemite, nessuno condanna le molestie sessuali, nessuno condanna i danni a Piazza San Giovanni.

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori" - "L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione s 🔗ilgiornaleditalia.it

Perché il 23 maggio può arrivare il colpo di grazia alla sinistra - Il governo di Giorgia Meloni, "tra i più longevi della storia recente dell'Italia, gode di un solido sostegno pubblico". Lo rileva S&P nella valutazione con cui ha alzato il rating dell'Italia. L'esecutivo, prosegue l'analisi, "beneficia inoltre di una maggioranza parlamentare stabile e di limitate minacce di opposizione, il che ne rende probabile la permanenza al potere fino alle elezioni del 2027". 🔗liberoquotidiano.it

