Garlasco parlano i genitori di Chiara Poggi | “Nuova indagine non potrà togliere Stasi dal ruolo di assassino”

genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007: "Un po' tutti gli indizi ci portano ad Alberto Stasi. Ci sono elementi che hanno detto che lui è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Andrea Sempio? Su di lui non c'è niente". 🔗 di, uccisa anell'agosto del 2007: "Un po' tutti gli indizi ci portano ad Alberto. Ci sono elementi che hanno detto che lui è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Andrea Sempio? Su di lui non c'è niente". 🔗 Fanpage.it

Garlasco, i genitori di Chiara: “Alberto Stasi stia zitto, è un assassino”. E Sempio svela altri dettagli - Dopo il prelievo di materiale biologico disposto dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio ha accettato di parlare nuovamente davanti a una telecamera, in un’intervista a Sky Tg24. Un’occasione per raccontare la sua versione dei fatti riguardo agli ultimi sviluppi giudiziari che lo vedono coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. In un colloquio registrato ieri mattina, Sempio ha scelto di parlare apertamente delle indagini in corso e delle accuse che, dopo 17 anni, tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. 🔗secoloditalia.it

