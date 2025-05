Garlasco il malore di mamma Sempio | dietro c' è un ex pompiere

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il malore di mamma Sempio: dietro c'è un ex pompiere malore. È bastato questo lunedì scorso per far vacillare l'intera versione fornita da Andrea Sempio sul giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. A sentirsi male è stata Daniela Ferrari, la madre di Sempio, convocata in caserma per chiarimenti. Quando gli inquirenti hanno fatto il nome di Antonio, un vigile del fuoco oggi in pensione, la donna ha reagito con sgomento: "Cosa c'entra?", ha chiesto, visibilmente scossa. Dunque, il maloreIl problema è che quell'uomo lo conosce solo lei. Né il marito Giuseppe, né Andrea ne avevano mai sentito parlare. Eppure Antonio, secondo quanto emerge dagli atti, potrebbe essere stato in contatto con la Ferrari proprio la mattina del delitto, mettendo così in dubbio l'alibi che il figlio ha sempre sostenuto, spiega Il Tempo.

