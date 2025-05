Gare remiere gozzi in acqua per il Memorial Lubrani-Meoni | l' ordine di partenza

Lubrani-Meoni è un evento che unisce sport, tradizione e memoria. Ogni anno, la sezione nautica Ovosodo organizza questa gara remiera in onore di due figure emblematiche della città: Giancarlo "Carlone" Lubrani e Luigi Meoni. Due uomini che, attraverso la loro passione per la voga, hanno.

Gare remiere, dalle telecamere sui gozzi ai droni aggiuntivi: le novità della stagione 2025 - L'aggiunta di due nuove gare, videocamere a bordo dei gozzi, più droni per riprendere gli eventi e la trasmissione in televisione anche del memorial Lubrani Meoni. Queste le principali novità riguardo la stagione remiera 2025 che prenderà il via il 25 aprile con la trofeo della Liberazione. Ad... 🔗livornotoday.it

Livorno, gare remiere 2025 tra tradizione e novità tecnologiche - La stagione remiera livornese 2025 si preannuncia come una delle più ricche e spettacolari degli ultimi anni. Il via ufficiale è fissato per il 25 aprile con il tradizionale Trofeo della Liberazione, ma le novità annunciate lasciano intuire un’annata all’insegna dell’innovazione e del coinvolgimento. Tra le principali, spiccano l’introduzione di due nuove competizioni, l’uso di videocamere a bordo dei gozzi, una maggiore presenza di droni per le riprese aeree e la trasmissione televisiva estesa anche alla nuova Coppa Lubrani-Meoni. 🔗corrieretoscano.it

Gare remiere | Il calendario della stagione 2025: novità "Palio dei Medici" e la "Biennale del Mare", tutte le date - Tra un mese esatto prenderà il via la stagione remiera 2025 che quest'anno vedrà l'introduzione di due nuove gare: Il Palio dei Medici e la Biennale del Mare. Due appuntamenti che arricchiscono il programma portando così a otto le competizioni nella quali i vogatori si daranno battaglia. La prima... 🔗livornotoday.it

Gare remiere, le novità per renderle ancora più attraenti tra videocamere, droni e altro ancora - è la gara remiera per eccellenza che affonda le radici nella storia della città e nel suo legame indissolubile con il mare. Otto rioni cittadini si sfidano a colpi di remo su gozzi a dieci remi, in un ... 🔗livornopress.it

