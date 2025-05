Galline in affitto contro la crisi delle uova il fenomeno rent the chicken

© Quifinanza.it - Galline in affitto contro la crisi delle uova, il fenomeno “rent the chicken” Galline in affitto contro i prezzi alle stelle delle uova. Per sopperire ai rincari da record e alla scarsità di questo alimento centrale per la dieta degli americani, negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede il servizio “rent the chicken”, il noleggio delle Galline per produrre in casa le proprie uova, con tanto di attrezzatura dedicata.Uno stratagemma escogitato proprio per fronteggiare la crisi che ha svuotato gli scaffali dei supermercati Usa, soprattutto per colpa dell’influenza aviaria che sta mettendo in ginocchio l’industria aviaria nel Paese, facendo schizzare i prezzi fino anche al 60% in più.Il prezzo delle uova negli UsaDal 2022, oltre 168 milioni di volatili sono stati abbattuti negli Stati Uniti per cercare di limitare la diffusione dell’influenza aviaria, 40 milioni di polli e tacchini soltanto tra dicembre 2024 e gennaio 2025. 🔗 ini prezzi alle stelle. Per sopperire ai rincari da record e alla scarsità di questo alimento centrale per la dieta degli americani, negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede il servizio “the”, il noleggioper produrre in casa le proprie, con tanto di attrezzatura dedicata.Uno stratagemma escogitato proprio per fronteggiare lache ha svuotato gli scaffali dei supermercati Usa, soprattutto per colpa dell’influenza aviaria che sta mettendo in ginocchio l’industria aviaria nel Paese, facendo schizzare i prezzi fino anche al 60% in più.Il prezzonegli UsaDal 2022, oltre 168 milioni di volatili sono stati abbattuti negli Stati Uniti per cercare di limitare la diffusione dell’influenza aviaria, 40 milioni di polli e tacchini soltanto tra dicembre 2024 e gennaio 2025. 🔗 Quifinanza.it

Cosa riportano altre fonti

“Contro la povertà e per la pace”: le idee della Fnp Cisl per uscire dalla crisi - Secondo i dati della Caritas, un bergamasco su dieci vive in povertà assoluta, l’8% di chi lavora non ce la fa ad arrivare a fine mese. Non cambiano le prospettive se a parlare è l’Inps: un anno fa erano 11.513 i Bergamaschi interessati a Rdc/Pdc. E ancora, negli anni dal 2019 al 2023 sono aumentate del 40,7% le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas per essere supportati. “Sono dati allarmanti che non devono a nostro parere lasciare nessuno indifferente e invece l’intervento dello Stato su questo fronte è venuto meno dopo la cancellazione del Reddito di Cittadinanza. 🔗bergamonews.it

Lecce-Milan diretta: i giallorossi contro un diavolo in crisi - Diavolo d'un passato. Il Lecce a caccia di rivincite contro il Milan: è l'occasione per Giampaolo di affrontare il proprio passato, forse l'avventura più scottante del... 🔗quotidianodipuglia.it

Dal Medio Oriente al Corno d’Africa, così Azione Contro la Fame combatte le crisi idriche - di Azione Contro la Fame I raccolti appassiscono, il bestiame muore, il cibo diventa un lusso. Queste alcune delle disastrose conseguenze della mancanza di acqua, l’ingrediente invisibile di ogni pasto che nutre il suolo, regola il clima e mantiene in vita gli ecosistemi. Quando il cibo scarseggia, i prezzi salgono, lasciando milioni di persone, soprattutto bambini, senza un pasto garantito. Tra le cause principali di questa situazione ci sono i cambiamenti climatici, che alterano i modelli di precipitazioni e accrescono la frequenza di siccità e alluvioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Galline in affitto contro la crisi delle uova, il fenomeno “rent the chicken”; Galline in affitto per combattere la crisi delle uova: negli Stati Uniti cresce il fenomeno «rent the chicken»; Galline a noleggio: la nuova tendenza Usa per combattere il caro-uova; Galline in affitto: il nuovo modo di risparmiare sulle uova. 🔗Ne parlano su altre fonti

Galline in affitto contro la crisi delle uova: negli Usa cresce il fenomeno «rent the chicken» - Per gli americani le uova sono un alimento base e, di fronte ai fortissimi rincari degli ultimi mesi e agli scaffali vuoti dei supermercati, in parecchi hanno deciso di trovare delle alternative pur d ... 🔗msn.com

Galline in affitto contro il caro-uova, cresce il trend. Quanto si risparmia con un allevamento di pollame in casa - Il caro-uova non accenna a fermarsi negli Stati Uniti, così parecchi americani stanno cercando delle alternative per garantirsi una buona scorta. È il caso di Yong-mi Kim, ... 🔗msn.com