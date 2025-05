Gallarate rapinata in strada da due minorenni | 60enne in ospedale con la spalla rotta

© Ilgiorno.it - Gallarate, rapinata in strada da due minorenni: 60enne in ospedale con la spalla rotta Gallarate (Varese) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza due sedicenni accusati di aver aggredito e rapinato, venerdì mattina, per strada a Gallarate, una donna di 60 anni che ha riportato la frattura di una spalla.Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima è stata sorpresa e scaraventata a terra dai due ragazzi mentre stava camminando nei pressi della farmacia comunale, a quell'ora ancora chiusa. Le hanno quindi strappato la borsa e sono scappati. La donna è riuscita a chiedere aiuto nella vicina stazione ferroviaria. Due pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Gallarate in poco tempo hanno rintracciato e bloccato i due 16enni nelle strade vicine. Addosso avevano, oltre ai passamontagna usati per la rapina, il telefono cellulare della vittima. 🔗 (Varese) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza due sedicenni accusati di aver aggredito e rapinato, venerdì mattina, per, una donna di 60 anni che ha riportato la frattura di una.Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima è stata sorpresa e scaraventata a terra dai due ragazzi mentre stava camminando nei pressi della farmacia comunale, a quell'ora ancora chiusa. Le hanno quindi strappato la borsa e sono scappati. La donna è riuscita a chiedere aiuto nella vicina stazione ferroviaria. Due pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia diin poco tempo hanno rintracciato e bloccato i due 16enni nelle strade vicine. Addosso avevano, oltre ai passamontagna usati per la rapina, il telefono cellulare della vittima. 🔗 Ilgiorno.it

