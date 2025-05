Futsal Ternana-Giovinazzo 5-5 atroce beffa a cinque secondi dalla fine Rossoverdi ad un passo dalla retrocessione

beffa atroce per la Futsal Ternana che spreca l'ennesima occasione della stagione. I Rossoverdi infatti vengono raggiunti dal Defender Giovinazzo a cinque secondi dalla fine e buttano al vento l'ennesima chance. A quaranta minuti effettivi dal termine della stagione regolare si trovano a tre.

