Furto con spaccata al Primizie Grow Shop di via Battisti

TRIESTE - Questa mattina amara sopresa per titolare e commesso del Primizie Grow Shop al civico 20 di via Battisti. Nella notte ignoti si sono intrufolati nel locale dopo aver frantumato una parte della vetrina interna che da l'accesso al negozio e alla cassa. I ladri hanno aperto senza forzare.

Furto con spaccata a Monreale, sfondano vetrina con una Panda e rubano cellulari - Ladri in azione con un’auto usata come ariete a Monreale. Con un’auto rubata hanno sfondato il negozio e arraffato quanto più possibile. Ad essere svaligiato un negozio di telefonia e accessori in via Benedetto D’Acquisto, in pieno centro, vicinissimo al Duomo. Dopo avere distrutto la saracinesca e le vetrine con una Fiat Panda lanciata ad […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Perugia, “spaccata” a Case Bruciate. Nel mirinola farmacia, “Secondo furto in pochi mesi” - Perugia, 1 marzo 2025 – Sono entrati in azione nella notte. Hanno distrutto la vetrata della nuova farmacia di Case Bruciate e sono andati dritti al registratore di cassa. Una ’spaccata’ nel quartiere, ai danni del locale inaugurato pochi mesi fa, che fa salire la rabbia e i malumori tra i residenti. Il furto si è consumato ieri notte e sono partite le indagini per risalire ai responsabili. Il titolare della farmacia, Gianmarco Del Monte, racconta con rammarico quanto accaduto: “Purtroppo questa notte, intorno alle 5, abbiamo avuto una brutta sorpresa e un’altra visita dei ladri - spiega ... 🔗lanazione.it

