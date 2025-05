Furto aggravato con la tecnica della foratura delle gomme così una coppia cinese è stata derubata a Napoli

© Notizie.virgilio.it - Furto aggravato con la tecnica della foratura delle gomme, così una coppia cinese è stata derubata a Napoli Napoli per Furto aggravato: derubavano turisti forando pneumatici. Restituiti i beni sottratti. 🔗 Due denunciati aper: derubavano turisti forando pneumatici. Restituiti i beni sottratti. 🔗 Notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Carabinieri, tecnica della busta isolante in alluminio, due arresti per furto aggravato in flagranza di reato - Arezzo, 11 aprile 2025 – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, ieri sera, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato due georgiani di 31 e 35 anni, in Italia senza fissa dimora, già conosciuti alle forze di polizia. Le persone arrestate viaggiavano a bordo di un fuoristrada di colore nero, quando, durante un posto di controllo in corrispondenza della frazione Camucia di Cortona, sono stati trovati in possesso di oggetti per la cura della persona e da banco, proventi di furto per un valore economico complessivo di circa 1. 🔗lanazione.it

Ruba al centro commerciale: arrestato per furto aggravato - Forlimpopoli, 28 febbraio 2025 – Un uomo arrestato per furto aggravato e due persone denunciate. Questo il bilancio dell'attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Forlimpopoli. A finire in manette un uomo sorpreso all’interno di un centro commerciale di Forlimpopoli a rubare prodotti confezionati e capi di abbigliamento dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

41enne di Seveso denunciato per furto aggravato in concorso - Tre uomini il 19 febbraio hanno sottratto diverse bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di circa 150 euro, presso i supermercati MD di via Pasquale Paoli a Como e Iper di via Statale dei Giovi a Grandate. Il gruppo, composto da un 33enne di Siena e un 32enne di origine pakistana... 🔗monzatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Furto aggravato con la tecnica della foratura delle gomme, così una coppia cinese è stata derubata a Napoli; Furto con la tecnica della foratura: ecco che cosa accade; Napoli, forano penumatico e rubano due turisti: arrestati; Fingono una foratura e derubano un anziano: tre in manette. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Furto aggravato con la tecnica della foratura delle gomme, così una coppia cinese è stata derubata a Napoli - Due denunciati a Napoli per furto aggravato: derubavano turisti forando pneumatici. Restituiti i beni sottratti. 🔗virgilio.it

Furto con la tecnica della foratura: ecco che cosa accade - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Napoli, forano penumatico e rubano due turisti: arrestati - La polizia di Napoli ha denunciato due 40enni residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio per furto aggravato ai danni di turisti stranieri, con la tecnica della foratura ... 🔗msn.com