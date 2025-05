Furti nei parcheggi degli autogrill agenti in borghese pedinano due giovani | arrestati all' outlet di Bologna

Due giovani arrestati a Bologna per furto in area di servizio: colpivano con arnesi da scasso durante i controlli pasquali.

Polizia Locale in municipio e a controllo dei parcheggi a pagamento, il Pd: "Agenti sottratti alla tutela dei cittadini" - Anche il Pd dice no alle nuove mansioni a cui sarebbero destinati gli agenti di polizia locale. Dopo la chiara contrarietà espressa dal sindacato della Funzione Pubblica della Cgil provinciale riguardo la proposta di adibire personale della Polizia Locale in un progetto comunale che prevede la... 🔗forlitoday.it

Furti di veicoli, il Siulp lancia l'allarme: emergenza in crescita e risorse inadeguate per gli agenti della polizia stradale - "Il fenomeno dei furti di veicoli è diventato un'emergenza preoccupante e pericolosa per l'incolumità del personale della polstrada, in particolare per la sottosezione polizia stradale di Vasto sud, che giornalmente si trova a doverlo fronteggiare con equipaggiamenti e dotazioni di uomini e mezzi... 🔗chietitoday.it

Napoli, furti d'auto nei parcheggi con inibitore di segnale: due arresti - Nell'ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dei furti perpetrati in danno di veicoli in sosta presso le aree di servizio della rete autostradale e presso ... 🔗msn.com

Furti sulle auto parcheggiate (e vetri rotti) a Milano: 4 ladri arrestati dalla polizia - Furti a bordo auto, vetri e finestrini infranti per mettere le mani su oggetti lasciati sui sedili o all'interno dell'abitacolo. Quattro uomini, topi d'auto, sono stati arrestati a Milano dal ... 🔗milanotoday.it