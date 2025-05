Furti a Firenze passante fa arrestare ladro in auto in sosta

Firenze, 3 maggio 2025 - Grazie alla segnalazione tempestiva di una passante, la notte scorsa la polizia ha arrestato per furto aggravato un tunisino di 44 anni che la notte scorsa avrebbe rotto un finestrino di un'auto in sosta nel viale Fratelli Rosselli, a Firenze, e, dopo aver rovistato all'interno, è scappato prima di essere rintracciato dalle Volanti della questura. La passante non solo ha allertato il 112Nue, ma poi ha guidato i movimenti fino all'arrivo dei poliziotti e che lo hanno preso mentre tentava di nascondersi nelle strade di Porta al Prato tra altre vetture in sosta. L'intervento ha permesso di restituire il bottino al proprietario dell'auto razziata il quale era già stato informato dell'accaduto. Il 44enne invece è stato arrestato in camera di sicurezza su disposizione della procura della Repubblica e deve affrontare la direttissima in tribunale.

