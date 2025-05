Fuori strada mortale choc per la fine del radiologo chitarrista | L' auto ha sbandato all' improvviso Autopsia su Massimo Cerioni

ANCONA Disposto l'esame autoptico per fare chiarezza sulla dinamica del tragico incidente stradale avvenuto il primo maggio nel tratto pesarese dell'A14, in località Case Bruciate.

Fuori strada in A14, l'auto finisce nel dirupo: muore il radiologo Massimo Cerioni, sbalzato fuori dall'abitacolo nell'impatto. Lascia due figlie - PESARO Un Primo Maggio funestato da una tragedia che si è consumata sull'A14 nel tratto pesarese. In un drammatico fuori strada è morto il radiologo Massimo Cerioni, 72 anni ... 🔗msn.com