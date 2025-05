Funky e Disco Fever | Roby Margherita Scatena il Ritmo con il Nuovo Singolo Energia

"Energia" è il Nuovo Singolo di Roby Margherita, un invito a ballare senza sosta al Ritmo di un Pop Funky travolgente. Questo brano, che si fa carico dell'Energia e dell'adrenalina delle Discoteche anni '70, offre un mix irresistibile di sonorità soul, funk e Disco. Con la sua voce potente, capace di alternare armonie in falsetto e vocalizzi intensi, Roby Margherita si conferma come uno degli artisti più esplosivi sulla scena musicale contemporanea. Disponibile dall'11 dicembre 2024.

