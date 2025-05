Fumo nero invade la carreggiata | a fuoco durante la marcia una Opel Corsa

© Lecceprima.it - Fumo nero invade la carreggiata: a fuoco durante la marcia una Opel Corsa Opel Corsa che stava percorrendo via Vecchia San Donato nella zona di. 🔗 CAVALLINO – Sull’asfalto sono rimasti ancora impressi i segni della combustione e delle fiammate che hanno letteralmente avvolto e distrutto la vettura. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per il conducente di unache stava percorrendo via Vecchia San Donato nella zona di. 🔗 Lecceprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Materiale agricolo in fiamme in un capannone, fumo nero invade la città - Incendio in un capannone in via San Giovanni a Pietramelara. È quanto accaduto verso le 12.25 dove una colonna di fumo nero ha invaso tutta la cittadina. Avvistata dai residenti è stato allertato il 115. Le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamento di Teano e Piedimonte Matese con 2... 🔗casertanews.it

Paura sulla linea 2 della metro: fumo nero e intervento dei Vigili del Fuoco - Paura nella serata di sabato nella stazione di Montesanto della Metro - linea 2 per la presenza di un denso fumo scuro. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, con i tecnici specializzati per comprendere natura e origine del fumo, e mezzi di soccorso. Non si registrano feriti o danni alla... 🔗napolitoday.it

Incidente a Torino: auto sportiva salta il cordolo, invade la carreggiata opposta e finisce contro un'altra vettura - Un rocambolesco incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, in corso Trapani a Torino. Un'auto Jaguar che viaggiava in direzione di piazza Rivoli, poco dopo l'incrocio con corso Peschiera, ha sbandato saltando il cordolo che separa le due carreggiate andandosi a... 🔗torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fumo nero invade la carreggiata: a fuoco durante la marcia una Opel Corsa; Incendio a Magliana, il fumo nero invade il viadotto: traffico in tilt; Incendio vicino al viadotto della Magliana a Roma: il fumo invade la carreggiata, problemi al traffico; Nube nera invade viale Carlo III: allarme degli automobilisti | FOTO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fumo nero invade la carreggiata: a fuoco durante la marcia una Opel Corsa - L’imprevisto nel primo pomeriggio in via Vecchia San Donato a Castromediano. Il conducente della vettura è riuscito a condurre il mezzo nel parcheggio antistante una concessionaria della zona e a mett ... 🔗lecceprima.it

Cagliari, fiamme nella torre rossa di Monreale: il fumo nero invade il palazzo - Fuoco nella torre rossa di Monreale, uno dei palazzi di vetro che ormai da anni caratterizzano il quartiere, a Pirri. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, preoccupati dal ... 🔗msn.com

Incendio in un capannone di rifiuti speciali a Scafati, enorme colonna di fumo nero - Un’enorme colonna di fumo nero, denso e maleodorante ha invaso l’area circostante creando allarme tra i residenti. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi ... 🔗informazione.it