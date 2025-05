Fumo in cabina volo EasyJet diretto a Fuerteventura rientra in emergenza a Malpensa

© Ilgiorno.it - Fumo in cabina, volo EasyJet diretto a Fuerteventura rientra in emergenza a Malpensa Malpensa (Varese) – Fumo in cabina: l’aereo appena decollato ritorna in pista e in aeroporto scattano le procedure di emergenza.E’ successo questa mattina sabato 3 maggio a Malpensa, poco dopo le 8, quando il volo EasyJet diretto a Fuerteventura ha dato l’allarme per la presenza di Fumo in cabina. L’aereo, un Airbus321, ha invertito la rotta per fare ritorno sulla pista dello scalo varesino, dove nel frattempo sono scattate le procedure d’emergenza a terra con l'intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco.Fortunatamente non c’è stato tuttavia bisogno di particolari interventi, con l’aereo che è atterrato tranquillamente e senza complicazioni per i 203 passeggeri a bordo. Per loro, alla fine, solo un pò di spavento e la seccatura di una vacanza ritardata. 🔗 (Varese) –in: l’aereo appena decollato ritorna in pista e in aeroporto scattano le procedure di.E’ successo questa mattina sabato 3 maggio a, poco dopo le 8, quando ilha dato l’allarme per la presenza diin. L’aereo, un Airbus321, ha invertito la rotta per fare ritorno sulla pista dello scalo varesino, dove nel frattempo sono scattate le procedure d’a terra con l'intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco.Fortunatamente non c’è stato tuttavia bisogno di particolari interventi, con l’aereo che è atterrato tranquillamente e senza complicazioni per i 203 passeggeri a bordo. Per loro, alla fine, solo un pò di spavento e la seccatura di una vacanza ritardata. 🔗 Ilgiorno.it

