Fumo in cabina dopo il decollo scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura | atterraggio d’emergenza a Malpensa panico a bordo

© Ilfattoquotidiano.it - Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo Malpensa per i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo EasyJet U23775. L’aereo, un Airbus A321neo (matricola OE-ISD) decollato alle 7:53 dal Terminal 2 con destinazione Fuerteventura (Isole Canarie), è stato costretto a un rientro immediato allo scalo varesino pochi minuti dopo la partenza a causa di un allarme per presunto Fumo in cabina. Secondo quanto ricostruito, subito dopo il decollo il comandante ha contattato la torre di controllo segnalando la possibile presenza di Fumo a bordo e richiedendo l’autorizzazione per rientrare a Malpensa, attivando le procedure di emergenza.L’Airbus ha quindi effettuato un’inversione di rotta ed è atterrato nuovamente sulla pista di Malpensa poco dopo. Come previsto dalle procedure standard in questi casi, ad attenderlo a bordo pista c’erano i mezzi dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118 (AREU Lombardia), pronti a intervenire. 🔗 Attimi di apprensione questa mattina presto all’aeroporto di Milanoper i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio delU23775. L’aereo, un Airbus A321neo (matricola OE-ISD) decollato alle 7:53 dal Terminal 2 con destinazione(Isole Canarie), è stato costretto a un rientro immediato allo scalo varesino pochi minutila partenza a causa di un allarme per presuntoin. Secondo quanto ricostruito, subitoilil comandante ha contattato la torre di controllo segnalando la possibile presenza die richiedendo l’autorizzazione per rientrare a, attivando le procedure di emergenza.L’Airbus ha quindi effettuato un’inversione di rotta ed è atterrato nuovamente sulla pista dipoco. Come previsto dalle procedure standard in questi casi, ad attenderlo apista c’erano i mezzi dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118 (AREU Lombardia), pronti a intervenire. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

