Fumo dall' appartamento e padrona di casa riversa a terra | salvata dai vigili del fuoco

Allarme in via Nizza, a Genova, nella serata di venerdì, quando alcune persone rientrando a casa hanno visto del fumo uscire dall'appartamento vicino e hanno chiamato i vigili del fuoco. Una volta sul posto, i pompieri hanno constatato che si trattava di un pentolino lasciato sul fuoco ma hanno anche trovato la padrona di casa riversa a terra priva di sensi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

