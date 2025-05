Fumarola si smarca da Landini | Sbaglia le dichiarazioni di Meloni promettono bene

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha lanciato l'ennesima mobilitazione contro la maggioranza. "Se dal governo non ci saranno risposte adeguate, credo si debba aprire una fase di mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro", ha esclamato il Primo maggio dal palco romano dei Fori Imperiali. Una posizione, questa, da cui ha preso le distanze la leader della Cisl Daniela Fumarola. La convocazione del governo fissata per l'8 maggio? "Pensiamo sia importante. Certo vanno messe alla prova dei fatti, ma le dichiarazioni di Meloni promettono bene, indicando una direzione che noi auspichiamo da tempo: un'alleanza tra istituzioni e parti sociali sulla sicurezza. Cominciamo da qui, e poi apriamo a un patto per il lavoro che affronti e leghi incrementi salariali e di produttività, innovazione e formazione, buona flessibilità contrattata e partecipazione", ha dichiarato in un'intervista a Il Foglio.

