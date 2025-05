Fugge sui tetti all' arrivo dei carabinieri | arrestato insospettabile

© Napolitoday.it - Fugge sui tetti all'arrivo dei carabinieri: arrestato insospettabile carabinieri della locale tenenza Fuggendo sul tetto di casa. Prima di tentare una corsa disperata, inseguito a ruota dai militari, l’uomo ha lanciato via un involucro di stoffa nel terreno vicino.All’interno una pistola. 🔗 Un 37enne incensurato di Ercolano ha risposto ad una perquisizione deidella locale tenenzando sul tetto di casa. Prima di tentare una corsa disperata, inseguito a ruota dai militari, l’uomo ha lanciato via un involucro di stoffa nel terreno vicino.All’interno una pistola. 🔗 Napolitoday.it

Le coltellate, la fuga in auto, l'arrivo di notte dei carabinieri: chi è il giovane fermato per l'omicidio di Sara Campanella - Si chiama Stefano Argentino il ragazzo di 26 anni che ieri pomeriggio avrebbe ucciso brutalmente a Messina - in mezzo alla strada - la collega Sara Campanella, originaria di Misilmeri. Entrambi studiavano al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico all'Università degli studi di...

Laterza, 51enne fugge al controllo dei carabinieri e lancia cocaina dal finestrino: l'inseguimento e l'arresto - A Laterza, un 51enne è stato arrestato per spaccio di droga dopo un tentativo di fuga durante un controllo stradale.

Fugge in auto dai carabinieri per 5 comuni - Fugge in auto, per le strade dei Comuni di Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Budrio e Castelmaggiore, ed è senza patente. I carabinieri della stazione di Minerbio hanno arrestato un 38enne di origine albanese, pregiudicato, ora accusato del reato di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale. Il malvivente è stato anche denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per guida con patente revocata.

