Frutta e verdura al posto dei dischi | la seconda vita del Tune di Novara

© Novaratoday.it - Frutta e verdura al posto dei dischi: la seconda vita del Tune di Novara Frutta, verdura e ortaggi di stagione.É ricominciata a metà aprile la nuova vita dello storico Tune dischi, il negozio di piazza delle Erbe dalla caratteristica. 🔗 Per 49 anni i novaresi sono entrati per acquistare vinili, cd, magliette, gadget e biglietti per i concerti: ora potranno acquistaree ortaggi di stagione.É ricominciata a metà aprile la nuovadello storico, il negozio di piazza delle Erbe dalla caratteristica. 🔗 Novaratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trieste si conferma hub portuale per frutta e verdura destinati all’Europa centrale e orientale - TRIESTE - Hhla Plt Italy e Maersk rafforzano la loro partnership con un nuovo servizio navetta settimanale per il porto di Trieste. Lo riporta il portale ShipMag. La prima nave del nuovo servizio navetta E17 ha già attraccato al terminal dello scalo giuliano. Il collegamento marittimo tra Port... 🔗triesteprima.it

Agreenet, la startup che ha progettato il bollino antispreco per frutta e verdura - Roma, 14 febbraio 2025 – Solo qualche giorno fa si è tenuta, nel nostro Paese, la giornata nazionale contro lo spreco alimentare: un’occasione importante per riflettere su quanto cibo finisca, ogni anno, nella spazzatura e su come sia saldo il legame tra lo spreco di alimenti e la perdita economica (pari a 14,1 miliardi di euro per l’intera filiera dell’agrifood). Proprio la consapevolezza della gravità del problema, specie nel settore dell’ortofrutta – anche quest’anno, secondo l’osservatorio Waste watcher international, tra i cibi più sprecati ci sono frutta fresca, insalata, cipolla e ... 🔗quotidiano.net

Da frutta e verdura all’elettronica, così i dazi di Trump faranno salire i prezzi per i consumatori Usa. “Per le auto rincari fino a 12mila dollari” - Saranno i consumatori statunitensi a pagare lo scotto dei dazi con cui il presidente Usa Donald Trump vuol “punire” Messico, Canada e Cina per l’export negli Usa del fentanyl o delle sue componenti chimiche e l’immigrazione clandestina. Il meccanismo è semplice: le tariffe sono l’equivalente di una tassa sui beni importati, ma le aziende produttrici tendono a pagarne solo una parte e scaricare il resto sull’acquirente sotto forma di prezzi più alti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Frutta e verdura al posto dei dischi: la seconda vita del Tune di Novara; Mina compie 85 anni: «è la persona più intelligente che conosca», ce la racconta l'unico uomo che la può fotografare; Frutta e verdura per Mina: macedonia d’autore nell’anno della Tigre; Il pittore che ha inventato le copertine per i dischi di Mina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cibi ultra-processati al posto di frutta e verdura: la dieta «economica» che fa mangiare meno sano (e ammalare di più) - Gli studi dimostrano che il consumo quotidiano di almeno 600 grammi di frutta e verdura può ridurre drasticamente il rischio di malattie coronariche e ictus, contribuendo a prevenire migliaia di ... 🔗corriere.it