Frey | Inter turnover giusto! Attacco Arnautovic-Correa ci sta

Frey è un doppio ex di Inter-Verona ed è presente stasera al Meazza per l'anticipo della quartultima giornata di Serie A. A Inter TV, l'ex portiere ha dato una valutazione del momento e delle scelte di formazione.IL DOPPIO EX – Sébastien Frey a pochi minuti da Inter-Verona: «Io credo che stasera sia una partita che sulla carta sembrerebbe facile, però le due squadre hanno un obiettivo da raggiungere. L'Inter deve rimanere in lotta per lo scudetto, il Verona deve salvarsi: in base all'approccio dell'Inter può rendera più facile o più complicata. Il turnover di stasera? Io penso che sia molto giusto, considerando la grande partita contro il Barcellona. Sappiamo che martedì sarà una partita speciale, dove ha tutte le carte in regola per fare magari l'impresa. Ovviamente ci vuole un po' di riposo, ma chi andrà in campo stasera si farà valere per la squadra che rappresenta e vorrà mettersi in mostra, perché stiamo arrivando quasi a fine stagione e ci sono giocatori che hanno bisogno di visibilità.

Inter Cagliari, Inzaghi sceglie il turnover: ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto! - di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere della vittoria contro il Bayern Monaco che Simone Inzaghi prepara la sfida di Serie A in arrivo. Di chi parliamo? Semplice, di Inter Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport il mister dei nerazzurri sceglierà la via del turnover sì, ma pur sempre calibrato. 🔗internews24.com

Milan-Inter, turnover ragionato di Inzaghi: possibili 6 cambi rispetto all’Udinese - Il Corriere dello Sport conferma le anticipazioni sulla possibile formazione dell’Inter per stasera. In attesa delle decisioni ufficiali di Simone Inzaghi, lo scenario ipotizzato prevede Darmian al posto dell’infortunato Dumfries sulla destra e Correa in attacco al posto di Lautaro, con Arnautovic inizialmente in panchina, unica alternativa offensiva data anche l’indisponibilità di Taremi. Rispetto alla sfida con l’Udinese, potrebbero esserci fino a sei cambi nell’undici titolare, incluso Martinez tra i pali al posto di Sommer. 🔗ilnerazzurro.it

Compagnoni: «L’Inter ha una chance: serve il giusto approccio» - L’Inter ha la possibilità di andare in fondo a tutte le competizioni. È una stagione lunga ed estenuante, ma per il giornalista Maurizio Compagnoni i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per fare bene. CHANCE – L’Inter sta disputando una stagione di grande livello. Nonostante i tanti infortuni, le tante partite e un’età media della squadra tra le più alte in Serie A, la squadra campione d’Italia è in lotta su tutti i fronti. 🔗inter-news.it

Frey: "L'Inter il primo amore, ma la Fiorentina è mia moglie. Nerazzurri favoriti ma con più pressioni. Su Handanovic e Onana..." - In vista della finalissima di Coppa Italia di stasera, Tuttosport ha intervistato Sebastien Frey, ex portiere nonché doppio ex delle due formazioni: "L'Inter è il mio primo grande amore. 🔗fcinternews.it

Di Canio: "Turnover giusto a centrocampo. Col Monza farei riposare Thuram e Lautaro, devono tornare in forma" - Il turnover applicato a centrocampo per la partita dell'Inter in casa del Feyenoord da Simone Inzaghi si è rivelato una scelta giusta, dal punto di vista di Paolo Di Canio: "Ha fatto riposare ... 🔗msn.com

Inter, il turnover scientifico di Inzaghi: solo una volta in stagione ha confermato lo stesso 11 - La parola chiave non è più "certezza" ma "turnover" che in questa annata è diventato quasi scientifico. LE CANTILENE NON ESISTONO PIU' - I tifosi storici ricorderanno la cantilena dell'Inter di ... 🔗calciomercato.com