Fred Kerley è stato arrestato a Miami! Cos’è successo prima della gara e di cosa è accusato

Fred Kerley è stato arrestato alla vigilia della seconda tappa del Grand Slam Track, il circuito internazionale di atletica voluto da Michael Johnson. Il già Campione del Mondo dei 100 metri, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle di Marcell Jacobs e bronzo a Parigi 2024, è stato condotto in carcere dalle forze dell'ordine con l'accusa di percosse. La sua ex compagna Alaysha Johnson ha infatti denunciato di essere stata colpita al volto da un pugno chiuso portatole dal velocista statunitense. La stessa Johnson ha raccontato che Kerley si è avvicinato a lei dicendo che avrebbe ammazzato tutti lì dentro (nell'hotel in cui alloggiavano prima dell'evento di Miami) e ha fornito una dichiarazione giurata registrata su nastra, inoltre sono state scattate delle fotografie delle sue lesioni.

Cosa riportano altre fonti

