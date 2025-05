Fred Kerley arrestato a Miami | cos’è successo prima della gara e l’accusa di percosse

© Oasport.it - Fred Kerley arrestato a Miami: cos’è successo prima della gara e l’accusa di percosse Fred Kerley è stato arrestato alla vigilia della seconda tappa del Grand Slam Track, il circuito internazionale di atletica voluto da Michael Johnson. Il già Campione del Mondo dei 100 metri, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle di Marcell Jacobs e bronzo a Parigi 2024, è stato condotto in carcere dalle forze dell’ordine con l’accusa di percosse. La sua ex compagna Alaysha Johnson ha infatti denunciato di essere stata colpita al volto da un pugno chiuso portatole dal velocista statunitense.La stessa Johnson ha raccontato che Kerley si è avvicinato a lei dicendo che avrebbe ammazzato tutti lì dentro (nell’hotel in cui alloggiavano prima dell’evento di Miami) e ha fornito una dichiarazione giurata registrata su nastra, inoltre sono state scattate delle fotografie delle sue lesioni. 🔗 è statoalla vigiliaseconda tappa del Grand Slam Track, il circuito internazionale di atletica voluto da Michael Johnson. Il già Campione del Mondo dei 100 metri, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle di Marcell Jacobs e bronzo a Parigi 2024, è stato condotto in carcere dalle forze dell’ordine condi. La sua ex compagna Alaysha Johnson ha infatti denunciato di essere stata colpita al volto da un pugno chiuso portatole dal velocista statunitense.La stessa Johnson ha raccontato chesi è avvicinato a lei dicendo che avrebbe ammazzato tutti lì dentro (nell’hotel in cui alloggiavanodell’evento di) e ha fornito una dichiarazione giurata registrata su nastra, inoltre sono state scattate delle fotografie delle sue lesioni. 🔗 Oasport.it

Fred Kerley, medaglia olimpica nei 100 metri, arrestato per rissa: escluso dal Grande Slam di Miami - L'ex campione del mondo dei 100 metri, nonché due volte medaglia ai Giochi, Fred Kerley è stato arrestato dalla polizia di Miami alla vigilia del secondo turno del Grand Slam Track, un evento per velocisti creato da Michael Johnson. Sarebbe stato stato accusato di aggressione con percosse, a seguito di una rissa in un hotel.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Atletica: il bronzo olimpico Fred Kerley fermato a Miami per aggressione - Il velocista statunitense Fred Kerley, che ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri, è stato arrestato per aggressione. L’atleta è stato fermato dalle autorità dopo un incidente avvenuto a margine del Grand Slam Track, in scena a Miami. Kerley avrebbe dovuto gareggiare sia domani che domenica. L’annuncio arriva dagli organizzatori della gara in Florida: “Fred Kerley è stato arrestato ieri sera. 🔗sportface.it

Atletica, Kerley arrestato a Miami. Russell sfiora il record del mondo sui 100 hs, world lead sui 200 - L’Ansin Sports Complex di Miramar (Miami, Florida) ha regalato una spaziale gara dei 100 ostacoli, il vero fiore all’occhiello della prima giornata del Grand Slam Track. Il duello tra le statunitensi Masai Russell e Tia Jones ha acceso la serata d’apertura della seconda tappa di questa competizione speciale voluta da Michael Johnson e caratterizzata da un montepremi decisamente interessante nel panorama dell’atletica. 🔗oasport.it

