Fratelli Coppola Milano | ecco il miglior pizzaiolo emergente 2025

Antonio Coppola di Fratelli Coppola Milano è ufficialmente il miglior pizzaiolo emergente 2025. Grande exploit di pubblico e di emozioni al prestigioso premio emergente 2025. Pizza, Chef e Sala sotto i riflettori della cerimonia più ambita per i talenti under 30 del settore. Innanzitutto va affermato che, come miglior chef emergente, è stato incoronato il motivatissimo Matteo Faenza del blasonato ristorante Mogano a Formello. E' proprio il giovane talento il vincitore del premio emergente Chef 2025, svoltosi lunedì 29 e martedì 29 aprile nel cuore di Monza. L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA AL PREMIO emergente 2025 La celebrazione ufficiale è giunta al termine di una assai intensa due giorni, sotto la splendida regia del binomio Luigi Cremona – Lorenza Vitali, "coppia d'oro' della cucina italiana.

