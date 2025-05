Frascati Il Comune rinnova il suo impegno verso i valori della cittadinanza europea con l’iniziativa Europa in Comune

Frascati (Luciana Vinci) – In occasione della Festa dell'Europa, anche quest'anno il Comune di Frascati rinnova il suo impegno verso i valori della cittadinanza europea con l'iniziativa "Europa in Comune"

