Francisco Conceiçao addio Juve | resta in Serie A e sfida i bianconeri con la maglia dei rivali

© Serieanews.com - Francisco Conceiçao, addio Juve: resta in Serie A e sfida i bianconeri con la maglia dei rivali Francisco Conceiçao lascia la Juventus a fine stagione: cambia il futuro dell'esterno lusitano ma resterà ancora in Serie A, ecco dove giocheràFrancisco Conceiçao, addio Juve: resta in Serie A e sfida i bianconeri con i rivali (Ansa Foto) – SerieAnewsArrivato in estate come promessa dal Porto, Francisco Conceição ha subito catturato l'attenzione dei tifosi della Juventus con prestazioni brillanti e un gol decisivo contro l'Inter. Tuttavia, con l'inizio del nuovo anno, il suo rendimento è calato, lasciando spazio a interrogativi sul suo futuro in bianconero.Un inizio promettente, seguito da un calo di rendimentoIl classe 2002 ha iniziato la stagione con il piede giusto, mostrando le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in campo. Il gol contro l'Inter è stato il punto culminante di un periodo in cui sembrava destinato a diventare una pedina fondamentale per la Juve.

Conceicao, addio Juve: firma in Serie A, beffata la Premier - Un momento decisivo per conoscere subito la prossima destinazione di Conceicao. Pronto l’addio immediato alla Juventus: ecco dove giocherà Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Conceicao. Il talentuoso giocatore portoghese non vede l’ora di esprimere tutto il proprio talento: il suo tempo in bianconero è già finito dopo l’exploit ad inizio stagione. Non arriverà il riscatto da parte della Juventus: può restare in Serie A con un nuovo progetto entusiasmante. 🔗calciomercato.it

La misteriosa foto di Francisco Conceiçao: “Un giorno lo sapranno”. Messaggio per la Juve o per il Porto? - Il proprio nome indicato sul retro della maglietta della Juventus e la didascalia “One day they will know” (“Un giorno lo sapranno“). Questo è il contenuto della storia Instagram postata da Francisco Conceiçao. L’attaccante bianconero, in prestito dal Porto fino al termine della stagione, non è sceso in campo nel match di domenica 6 aprile contro la Roma allo stadio Olimpico che si è concluso con il punteggio di 1-1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Conceicao Juve, futuro sempre più in bilico: riscatto o addio a fine stagione? Gli aggiornamenti sull’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, futuro sempre più in bilico: riscatto dal Porto o addio al termine di questa stagione? Tutti gli aggiornamenti sull’esterno portoghese Tra i calciatori della rosa della Juve in prestito da altri club c’è anche Francisco Conceicao, sicuramente una delle note più liete di questa stagione nonostante le tantissime difficoltà e i cambi in panchina. Secondo quanto riportato questa mattina da La Stampa il futuro del portoghese però sarebbe ora più che mai in bilico. 🔗juventusnews24.com