Francesco Totti ricorda il papà nel giorno del suo compleanno

© Today.it - Francesco Totti ricorda il papà nel giorno del suo compleanno Totti, papà di Francesco Totti, avrebbe compiuto gli anni. Il padre dell'ex calciatore della Roma è scomparso nel 2020, a 76 anni, a causa di complicazioni per il Covid. 'Lo sceriffo', così tutti lo chiamavano ironicamente a Trigoria per via dell'attenzione con cui ha sempre seguito. 🔗 Oggi Enzodi, avrebbe compiuto gli anni. Il padre dell'ex calciatore della Roma è scomparso nel 2020, a 76 anni, a causa di complicazioni per il Covid. 'Lo sceriffo', così tutti lo chiamavano ironicamente a Trigoria per via dell'attenzione con cui ha sempre seguito. 🔗 Today.it

Ne parlano su altre fonti

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco - LATIANO - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in... 🔗brindisireport.it

Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice - Non solo gli argentini in Italia, tutta l’Argentina ricorda e prega per il suo Papa. Servizio di Clara Iatosti The post Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” - (Adnkronos) – "Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell’Argentina che spunta tra il pubblico. —[email protected] (Web Info) L'articolo Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Francesco Totti ricorda il papà nel giorno del suo compleanno; FOTO - Totti ricorda suo padre Enzo nel giorno del compleanno: Auguri, papà; Totti ricorda papà Enzo il giorno del suo compleanno: “Auguri Papà” – FOTO; Totti ricorda il padre Enzo: “Auguri papà” – FOTO. 🔗Cosa riportano altre fonti