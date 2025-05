Francesca Brienza e Rudi Garcia il matrimonio con 250 invitati | gli ospiti famosi e la dedica con Vasco Rossi

Francesca Brienza e Rudi Garcia dopo il matrimonio civile dello scorso gennaio a Cannes. Il 1 maggio hanno celebrato il rito religioso nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Eleonora Abbagnato a Federico Balzaretti, Max Giusti e la moglie Benedetta, tanti gli invitati famosi tra i 250 previsti. Per il ricevimento, l'esclusiva Villa Miani. La dedica dello sposo con la canzone "Come nelle favole" di Vasco Rossi. 🔗 Secondo sì perBrienza e Rudidopo ilcivile dello scorso gennaio a Cannes. Il 1 maggio hanno celebrato il rito religioso nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Eleonora Abbagnato a Federico Balzaretti, Max Giusti e la moglie Benedetta, tanti glitra i 250 previsti. Per il ricevimento, l'esclusiva Villa Miani. Ladello sposo con la canzone "Come nelle favole" di. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Rudi Garcia versione cantante, il brano di Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio – Video - (Adnkronos) – Rudi Garcia in versione Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio. Nella festa di Villa Miani, dopo le nozze celebrate oggi 1 maggio, l'allenatore francese regala un'esibizione canora sulle note di 'Io e te'. —[email protected] (Web Info) L'articolo Rudi Garcia versione cantante, il brano di Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Rudi Garcia versione cantante, il brano di Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio – Video - (Adnkronos) – Rudi Garcia in versione Vasco Rossi per Francesca Brienza dopo il matrimonio. Nella festa di Villa Miani, dopo le nozze celebrate oggi 1 maggio, l'allenatore francese regala un'esibizione canora sulle note di 'Io e te'. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Francesca Brienza e Rudi Garcia oggi sposi, il matrimonio a Roma – Video - (Adnkronos) – Francesca Brienza e Rudi Garcia sposi. Oggi a Roma il matrimonio tra la giornalista e il ct del Belgio, ex allenatore di Roma e Napoli. La cerimonia si tiene nella chiesa di San Luigi dei Francesi che si affaccia sulla piazza omonima, non distante da piazza Navona. Nel video, l'ingresso della sposa. La coppia […] L'articolo Francesca Brienza e Rudi Garcia oggi sposi, il matrimonio a Roma – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com