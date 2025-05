FOTO Benevento Primavera battuto anche dal Napoli | sesto ko di fila addio playoff

© Anteprima24.it - FOTO/ Benevento Primavera battuto anche dal Napoli: sesto ko di fila, addio playoff Primavera 2, é proseguito anche contro il Napoli il periodo nero del Benevento Primavera giunto alla sesta sconfitta di fila. All’Avellola a dare un nuovo dispiacere ai giallorossini é stato il Napoli (terza forza del girone) che ha espugnato l’impianto sannita con una rete di Popovic dopo appena sei minuti di gioco. La squadra di mister Iezzo, nonostante una gara subito in salita ha provato in tutti i modi a rimettere in sesto la contesa ma è andata puntualmente a sbattere contro l’impenetrabile difesa dei partenopei allenati dall’ex Dario Rocco, fino a due anni sulla panchina della Strega. Nel secondo tempo forti proteste dei padroni di casa per un possibile calcio di rigore ma l’arbitro ha fatto proseguire il gioco.Il sesto ko di fila ha fatto precipitare il Benevento Primavera al settimo posto, a – 4 dai playoff ormai non più raggiungibili quando manca una sola giornata al termine della regular season. 🔗 Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, é proseguitocontro ilil periodo nero delgiunto alla sesta sconfitta di. All’Avellola a dare un nuovo dispiacere ai giallorossini é stato il(terza forza del girone) che ha espugnato l’impianto sannita con una rete di Popovic dopo appena sei minuti di gioco. La squadra di mister Iezzo, nonostante una gara subito in salita ha provato in tutti i modi a rimettere inla contesa ma è andata puntualmente a sbattere contro l’impenetrabile difesa dei partenopei allenati dall’ex Dario Rocco, fino a due anni sulla panchina della Strega. Nel secondo tempo forti proteste dei padroni di casa per un possibile calcio di rigore ma l’arbitro ha fatto proseguire il gioco.Ilko diha fatto precipitare ilal settimo posto, a – 4 daiormai non più raggiungibili quando manca una sola giornata al termine della regular season. 🔗 Anteprima24.it

