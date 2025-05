Fossombrone-Isernia | Sfida Cruciale per i Playoff di Serie D

© Sport.quotidiano.net - Fossombrone-Isernia: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie D Serie D domani con l’ultima partita del girone di ritorno si conclude la stagione regolamentare ma a Fossombrone si spera nell’appendice dei Playoff, un traguardo che sarebbe storico per la società. Al Comunale "Marcello Bonci" di Fossombrone (ore 15) arriva l’Isernia, squadra reduce dalla vittoria con l’Avezzano e che ha necessità dei 3 punti per sperare di evitare la retrocessione diretta e cogliere un posto nella griglia playout. Quindi anche se per opposti obiettivi tutte e due le squadre hanno la necessità di cogliere il massimo dei risultati."È l’ultima partita di un campionato – dice l’allenatore del club metaurense Michele Fucili – dove con sacrificio e motivazioni ci siamo tolti tante soddisfazioni e arrivare a giocarci la possibilità dei Playoff ci deve dare ancora energia sia fisica che mentale. 🔗 InD domani con l’ultima partita del girone di ritorno si conclude la stagione regolamentare ma asi spera nell’appendice dei, un traguardo che sarebbe storico per la società. Al Comunale "Marcello Bonci" di(ore 15) arriva l’, squadra reduce dalla vittoria con l’Avezzano e che ha necessità dei 3 punti per sperare di evitare la retrocessione diretta e cogliere un posto nella griglia playout. Quindi anche se per opposti obiettivi tutte e due le squadre hanno la necessità di cogliere il massimo dei risultati."È l’ultima partita di un campionato – dice l’allenatore del club metaurense Michele Fucili – dove con sacrificio e motivazioni ci siamo tolti tante soddisfazioni e arrivare a giocarci la possibilità deici deve dare ancora energia sia fisica che mentale. 🔗 Sport.quotidiano.net

Fossombrone-Isernia: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie D

