Forza Venite Gente il 3 maggio ad Assisi

© Ildifforme.it - Forza Venite Gente il 3 maggio ad Assisi Forza Venite Gente è un viaggio mistico e spirituale, di elegante intrattenimento e di travolGente simpatia. Commedia musicale che in 44 anni è diventata uno spettacolo-culto. Incentrata sulla figura di S. Francesco offre due diversi piani di lettura: la rappresentazione di una realtà documentata ed il rapporto tra padri e figliL'articolo Forza Venite Gente il 3 maggio ad Assisi proviene da Il Difforme. 🔗 è un viaggio mistico e spirituale, di elegante intrattenimento e di travolsimpatia. Commedia musicale che in 44 anni è diventata uno spettacolo-culto. Incentrata sulla figura di S. Francesco offre due diversi piani di lettura: la rappresentazione di una realtà documentata ed il rapporto tra padri e figliL'articoloil 3adproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, in scena il musical su San Francesco ‘Forza venite gente’ - Firenze, 20 febbraio 2025 - Ben 3.500 repliche e due milioni e mezzo di spettatori per il musical italiano più visto e longevo. Incentrato sulla vita di San Francesco d'Assisi, “Forza venite gente” è un must del teatro musicale che non smette di incantare. E grande è l’attesa per il ritorno sulle scene fiorentine, domenica 23 febbraio (ore 17,30) al Teatro Cartiere Carrara. I biglietti (posti numerati da 33 a 44,50 euro), sono disponibili online su www. 🔗lanazione.it

ChorusLife Arena Bergamo, al via la vendita dei biglietti di “Forza venite gente – Il musical” - Bergamo. Nella mattinata di lunedì 10 marzo ChorusLIfe Arena Bergamo ha annunciato l’apertura delle vendite dello spettacolo “Forza venite gente, il musical” una produzione Soni, scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo regia di Ariele Vincenti. Lo spettacolo sarà in scena domenica 11 maggio alle 17. Le prevendite saranno aperte a partire dalle ore 15. 🔗bergamonews.it

San Francesco in ’Forza venite gente’ - GROSSETOArriva a Grosseto il musical ’Forza Venite Gente’. Si terrà questa sera alle 21, al teatro Moderno, un evento da Guinness dei Primati. Nato nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 43 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, è diventato uno spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne i confini geografici, per essere tradotto in otto lingue e rappresentato in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

ChorusLife Arena Bergamo, al via la vendita dei biglietti di “Forza venite gente – Il musical”; “Forza venite gente”: il musical dedicato a San Francesco torna a Roma; Forza Venite Gente, nuovo allestimento per il musical dedicato a San Francesco; Forza Venite Gente al Nuovo Teatro Orione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Forza Venite Gente - SONI presenta FORZA VENITE GENTE Scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo Musiche di Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis e Giampaolo ... 🔗musical.it

Forza Venite Gente, musical - il musical Forza Venite Gente, scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, per la regia di Ariele Vincenti e con le musiche di Michele ... 🔗mentelocale.it

Taormina, Teatro Antico: “Forza Venite Gente” Incanta nel Giorno della Liberazione - Il Teatro Antico di Taormina ha ospitato una delle tappe più significative del tour 2025 del musical “Forza Venite Gente”, un’opera che dal 1981 racconta la vita di San Francesco d’Assisi ... 🔗lasicilia.it