Forza lavoro allarme Cgia | quasi 3 milioni in meno entro il 2035 Colpite anche Napoli e la Campania

entro i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà di quasi 3 milioni di unità (precisamente 2.908.000), pari a una riduzione del 7,8 per cento. L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat. All’inizio del 2025 questa fascia demografica contava 37,3 milioni di persone; si prevede che la platea nel 2035 scenderà a 34,4 milioni. Tale calo, ricostruisce la Cgia, è attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione: con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimo all’uscita dal mercato del lavoro per raggiungere limiti d’età, il nostro Paese rischia lo ‘spopolamento’ della coorte anagrafica potenzialmente occupabile. Va sottolineato che tutte le 107 province italiane monitorate in questo studio registreranno entro il prossimo decennio una variazione assoluta negativa, confermando che il fenomeno colpirà indistintamente tutte le aree del Paese. 🔗 i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà didi unità (precisamente 2.908.000), pari a una riduzione del 7,8 per cento. L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi dellache ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat. All’inizio del 2025 questa fascia demografica contava 37,3di persone; si prevede che la platea nelscenderà a 34,4. Tale calo, ricostruisce la, è attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione: con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer prossimo all’uscita dal mercato delper raggiungere limiti d’età, il nostro Paese rischia lo ‘spopolamento’ della coorte anagrafica potenzialmente occupabile. Va sottolineato che tutte le 107 province italiane monitorate in questo studio registrerannoil prossimo decennio una variazione assoluta negativa, confermando che il fenocolpirà indistintamente tutte le aree del Paese. 🔗 Ildenaro.it

