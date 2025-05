Foro Italico TrigNo | A ‘Amici’ forse ho trovato l’amore vero

© Lapresse.it - Foro Italico, TrigNo: “A ‘Amici’ forse ho trovato l’amore vero” Foro Italico a Roma, TrigNo – tra i partecipanti alla trasmissione ‘Amici‘ – ringrazia per le persone speciali che ha incontrato all’interno del programma e dice di aver forse trovato l’amore vero. Poi la performance al Tennis and Friends del suo nuovo singolo ‘Maledetta Milano’. 🔗 Ospite dell’evento Tennis and Friends in corso ala Roma,– tra i partecipanti alla trasmissione ‘Amici‘ – ringrazia per le persone speciali che ha incontrato all’interno del programma e dice di aver. Poi la performance al Tennis and Friends del suo nuovo singolo ‘Maledetta Milano’. 🔗 Lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Amici 24, tensioni in casetta per la classifica sulla condotta. TriGNO contro Antonia, Senza Cri e Vybes - Nell'ultimo daytime di Amici 24, la classifica sulla condotta degli allievi in casetta ha provocato nuove tensioni e una lite tra Antonia, Senza Cri, Vybes e TriGNO. 🔗comingsoon.it

Amici 24, caos in casetta dopo la proposta della maestra Celentano: Vybes e TrigNO ai ferri corti (VIDEO) - Nella scuola di Amici 24 è arrivata una nuova e inaspettata proposta di Alessandra Celentano che ha stravolto gli equilibri in casetta: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Canale 5. 🔗comingsoon.it

Vybes non merita il Serale di Amici secondo TrigNO, la reazione del cantante: “Fai complimenti, poi dici stron*ate” - Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che TrigNO non l'avesse inserito nella lista dei 7 allievi che, secondo lui, meriterebbero di accedere al Serale di Amici, Vybes ha rivolto al collega un duro attacco: "Mi sento preso in giro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 24, reunion sorprendente: tutti gli allievi tornano sul palco (anche gli eliminati): cosa faranno; Amici, riassunto 26 aprile: clamoroso colpo di scena sul finale, Achille Lauro e Holden ospiti, il (discusso) omaggio a Papa Francesco; Amici, Francesca e Senza Cri sono le eliminate del quinto Serale; Amici 24, li avevi dati per spacciati ma anche gli allievi eliminati torneranno presto sul palco: opportun .... 🔗Approfondimenti da altre fonti