Formula1 Marca celebra Antonelli | Il Lamine Yamal della F1?

Antonelli, il Lamine Yamal della F1”. Così Marca, il quotidiano sportivo spagnolo ha omaggiato il pilota bolognese, più giovane poleman nella storia della F1 con i suoi 18 anni, dopo il giro record ottenuto sul circuito di Miami. “Mi sono sentito bene fin dall’inizio con la macchina, anche con le Soft mi sono sentito a mio agio. Non me l’aspettavo, ma ho messo insieme tutto nel giro”. “Sin dalle libere – continua il 18enne bolognese – abbiamo cercato di estrarre il massimo potenziale, ho sentito subito il grip e ho spinto al massimo. Sono contento di come sta andando, ora serve concentrazione per sabato perché vorrei ripetermi. Non so come siamo messi sul passo, abbiamo girato ma McLaren, Red Bull e Ferrari ci saranno. Voglio partire forte e avere un buon passo”. 🔗 Roma, 3 mag. (askanews) – “, ilF1”. Così, il quotidiano sportivo spagnolo ha omaggiato il pilota bolognese, più giovane poleman nella storiaF1 con i suoi 18 anni, dopo il giro record ottenuto sul circuito di Miami. “Mi sono sentito bene fin dall’inizio con la macchina, anche con le Soft mi sono sentito a mio agio. Non me l’aspettavo, ma ho messo insieme tutto nel giro”. “Sin dalle libere – continua il 18enne bolognese – abbiamo cercato di estrarre il massimo potenziale, ho sentito subito il grip e ho spinto al massimo. Sono contento di come sta andando, ora serve concentrazione per sabato perché vorrei ripetermi. Non so come siamo messi sul passo, abbiamo girato ma McLaren, Red Bull e Ferrari ci saranno. Voglio partire forte e avere un buon passo”. 🔗 Ildenaro.it

Marca celebra la grande stagione di Lukaku: “È decisivo, lo scudetto del Napoli è nelle sue mani” - “Nessuno ha capito Romelu Lukaku meglio di Antonio Conte”. E su questo c’erano ormai pochi dubbi. Ma Marca celebra la rinascita dell’attaccante del Napoli giocando un po’ sulla sua “dieta”: meno chili più gol. E soprattutto tanto, tantissimo gioco. All’Inter per sua stessa ammissione pesava 101 chili e a Napoli ora è a 99. “Ora il mio peso ideale è diverso: 102 chili”. Marca scrive che “ha funzionato”. 🔗ilnapolista.it

Formula1, Antonelli: “Pronto per il debutto” - Roma, 24 feb. (askanews) – Nel giorno della presentazione ufficiale della Mercedes W16, la monoposto che andrà ad affrontare il Mondiale di F1 2025 dal prossimo 16 marzo in Australia, arrivano anche le parole Kimi Antonelli, rookie più atteso per il suo debutto ufficiale nel circus a soli 18 anni. “Sono entusiasta di fare il mio debutto in F1 quest’anno – ha detto Antonelli -. È una grande opportunità e sono molto grato a tutti in Mercedes per la fiducia che hanno riposto in me. 🔗ildenaro.it

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

