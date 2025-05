Formula E | Rowland vince gara-1 dell’E-Prix di Monaco

Rowland vince la prima gara dell’E-Prix di Monaco di Formula E. Il pilota inglese della Nissan, trova la sua prima vittoria nel Principato, collezionando il terzo successo stagionale. Nel corso delle prime sei gare, Rowland ha dimostrato di essere in ottima forma, ottenendo la testa della classifica. Il risultato odierno permette all’inglese di raggiungere quota 94 punti, allungando su Pascal Wehrlein, campione in carica e secondo con 60 punti. Terzo posto per l’altro scudiero della Porsche, Antonio Felix Da Costa, ancora a 54 punti dopo il DNF odierno.A Monaco, salgono sul podio con Rowland Nyck De Vries della Mahindra e Jake Dennis, al volante dell’Andretti. Giornata da dimenticare per il giovane Taylor Barnard, che nel corso della mattinata aveva ottenuto la pole position. Il talento della McLaren termina a muro a cinque giri dalla bandiera a scacchi, raggiungendo il traguardo solo in sedicesima posizione. 🔗 Oliverla primadidiE. Il pilota inglese della Nissan, trova la sua prima vittoria nel Principato, collezionando il terzo successo stagionale. Nel corso delle prime sei gare,ha dimostrato di essere in ottima forma, ottenendo la testa della classifica. Il risultato odierno permette all’inglese di raggiungere quota 94 punti, allungando su Pascal Wehrlein, campione in carica e secondo con 60 punti. Terzo posto per l’altro scudiero della Porsche, Antonio Felix Da Costa, ancora a 54 punti dopo il DNF odierno.A, salgono sul podio conNyck De Vries della Mahindra e Jake Dennis, al volante dell’Andretti. Giornata da dimenticare per il giovane Taylor Barnard, che nel corso della mattinata aveva ottenuto la pole position. Il talento della McLaren termina a muro a cinque giri dalla bandiera a scacchi, raggiungendo il traguardo solo in sedicesima posizione. 🔗 Sportface.it

