formula 1 norris si prende la sprint terzo hamilton leclerc fuori nel warmup

Formula 1 al via, Hamilton: “Nessuna pressione”. E quella previsione di Norris… - (Adnkronos) – Riparte la Formula 1 e nel primo weekend della nuova stagione, a Melbourne, è tempo di conferenze stampa per il Gp d'Australia 2025 in programma domenica 16 marzo. Da Hamilton a Leclerc, passando per Verstappen e Norris, i piloti delle varie scuderie hanno detto la loro sulla stagione ai blocchi di partenza in […] L'articolo Formula 1 al via, Hamilton: “Nessuna pressione”. E quella previsione di Norris… proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Formula 1, Gp Australia: pole di Norris, Ferrari in quarta fila. La griglia per la gara di domenica - La prima pole position della stagione 2025 di Formula 1, nell'ultima manche delle qualifiche del Gran Premio d'Australia, è di Lando Norris su McLaren, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri L'articolo Formula 1, Gp Australia: pole di Norris, Ferrari in quarta fila. La griglia per la gara di domenica proviene da Firenze Post. 🔗.com

Formula 1, Gp d’Australia: trionfa Norris. Male le Ferrari. Hamilton: “Mi avevano detto che sarebbe piovuto poco” - Ha vinto Lando Norris su McLaren. Le Ferrari sono andate male. Polemico Hamilton, arrivato decimo: "Mi avevano detto che sarebbe piovuto poco". Lievemente migliore il piazzamento di Leclerc: ottavo. Molto bene il diciottenne bolognese Kimi Antonelli, quarto in classifica dopo il ricorso L'articolo Formula 1, Gp d’Australia: trionfa Norris. Male le Ferrari. Hamilton: “Mi avevano detto che sarebbe piovuto poco” proviene da Firenze Post. 🔗.com

F1: Gp Miami, Norris vince la Sprint. Incidente per Leclerc durante il riscaldamento - Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non ha potuto partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco ... 🔗ansa.it

F1, Gp di Miami: Lando Norris vince la gara Sprint. Terzo Hamilton - Il pilota della McLaren si è classificato in prima posizione davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Terzo posto per il ferrarista Lewis Hamilton, out invece Leclerc ... 🔗tg24.sky.it

Norris vince la pazza Sprint di Miami, poi Piastri e Hamilton. Leclerc out, Antonelli 10° - Pioggia, arrivo dietro la Safety Car, magia Ferrari al cambio gomme... Il monegasco a muro nel giro di ricognizione e ritirato. Verstappen, penalizzato di 10", ha chiuso 17° ... 🔗gazzetta.it