Formula 1 Gp Miami | la gran pioggia fa posticipare la partenza di mezz’ora

Miami (USA) – La Sprint Race del gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1, è stato posticipato di mezz'ora per la pioggia. Il via alle 18.28 italiane. D Dopo aver abortito la prima partenza per scarsa visibilità, prevista per le 18.00, le vetture sono state fatte rientrare ai box in attesa di indicazioni .L'articolo Formula 1, Gp Miami: la gran pioggia fa posticipare la partenza di mezz'ora proviene da Firenze Post.

Formula 1, Gp Miami: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo - (Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime cinque gare in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il Circus fa tappa in Florida per un weekend che promette spettacolo. Dalle prove libere alla gara di domenica 4 maggio, ecco il programma, gli orari […] L'articolo Formula 1, Gp Miami: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dove vedere il GP di Miami e le altre gare di Formula 1 quest'anno, alcune anche gratis - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 24 gare, sei Sprint Race, prove libere e qualifiche: il Mondiale di Formula 1 quest'anno ci terrà compagnia quasi tutti i weekend fino all'inizio di dicembre. Dove vedere tutte le gare del Mondiale F1 in tv Puoi seguire tutto il Mondiale di Formula 1 2025 in diretta e in esclusiva su Sky Sport, che su Sky Sport Formula 1 (canale 207) trasmette le sessioni di prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e i ... 🔗gqitalia.it

F1, Gp di Miami: Lando Norris vince la gara Sprint. Terzo Hamilton - Il pilota della McLaren si è classificato in prima posizione davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Terzo posto per il ferrarista Lewis Hamilton, out invece Leclerc ... 🔗tg24.sky.it

Gp Miami 2025, Norris vince la sprint davanti a Piastri. Terzo Hamilton - Doppietta McLaren nella sprint race del Gp di Miami di Formula 1. Lando Norris ha vinto una gara pazza, iniziata in condizioni di bagnato e finita sull’asciutto in regime di safety car per un incident ... 🔗msn.com

F1 live GP Miami, segui la gara sprint in diretta - Seconda giornata del weekend a Miami, il primo appuntamento di oggi è la Gara Sprint alle ore 18:00, con Kimi Antonelli che parte in pole seguito dalle due McLaren. Segui con noi la gara in diretta ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it