Formazioni ufficiali Roma Inter Primavera | le scelte di Falsini e Zanchetta

Formazioni ufficiali Roma Inter Primavera: le scelte di Falsini e Zanchetta per il match di oggi, valevole per il 36° turno di campionato

Sono state annunciate le Formazioni ufficiali di Roma Inter Primavera, sfida delle ore 11 valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1. Di seguito le scelte operate dai due allenatori, Falsini e Zanchetta.

Roma (4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6 Romano, 18 Coletta; 10 Graziani, 24 Della Rocca; 21 Almaviva. A disposizione: 12 Jovanovic, 32 Kehayov, 7 Marazzotti, 8 Levak, 13 Nardin, 28 Sugamele, 31 Bah, 33 Lulli, 34 Zefi, 37 Ceccarelli, 39 Arduini. Allenatore: Gianluca Falsini.

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 25 Zouin.

