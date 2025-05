Fontana Libertà di stampa pilastro essenziale della democrazia

ROMA (ITALPRESS) – "La libertà di stampa è un pilastro essenziale della democrazia. In questa giornata il pensiero va a chi ogni giorno garantisce un'informazione libera, corretta e imparziale. Esprimo la mia vicinanza a chi opera in contesti difficili e a rischio, e un omaggio al ricordo e al coraggio di chi ha perso la vita per raccontare la verità". Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Stampa & libertà - Credo che con questo governo e gli attuali governi europei la libertà di stampa abbia i giorni o le ore contate. Miriam Alessivia email Gentile lettrice, a parte i governi europei e le leggi del governo Meloni tese a ridurre gli spazi di libertà della stampa, direi che i più pericolosi nemici del giornalismo sono i giornalisti e i loro editori. La quasi totalità della carta stampata e dell’informazione televisiva fa parte di un “cartello” – a mio parere criminoso – che, in similitudine ai cartelli di Medellin, spaccia disinformazione. 🔗lanotiziagiornale.it

Reuters, Bloomberg e Associated Press contro Trump, il comunicato: "Minaccia la libertà di stampa, sbagliato limitare il nostro accesso alla Casa Bianca" - "È essenziale in una democrazia che il pubblico abbia accesso alle notizie sul proprio governo attraverso una stampa indipendente e libera. Riteniamo che qualsiasi misura presa dal governo per limitare il numero di agenzie di stampa con accesso alla Casa Bianca minacci tale principio" Reuters 🔗ilgiornaleditalia.it

