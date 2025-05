Follia in strada dopo un incidente infermiere del 118 aggredito durante il soccorso

© Lanazione.it - Follia in strada dopo un incidente, infermiere del 118 aggredito durante il soccorso infermiere mentre prestava soccorso a seguito di un incidente stradale. durante l'intervento, uno dei coinvolti nel sinistro gli si è scagliato contro all'interno dell'ambulanza. E' quanto denuncia l'Ordine degli infermieri di Perugia, spiegando che "nonostante l'aggressione, il sanitario ha portato a termine il soccorso con grande professionalità e grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, la situazione si è tranquillizzata."Aggressioni agli infermieri in Umbria"Questo episodio - sottolinea l'Opi - si inserisce in un preoccupante trend: nel 2024, in Umbria, sono stati registrati 207 episodi di aggressione a operatori sanitari, con un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. 🔗 Perugia, 3 maggio 2025 - Gli è costata la lussazione del dito di una mano. E probabilmente a causa di uno strattone gli sono volati gli occhiali. È successo venerdì scorso ad unmentre prestavaa seguito di unle.l'intervento, uno dei coinvolti nel sinistro gli si è scagliato contro all'interno dell'ambulanza. E' quanto denuncia l'Ordine degli infermieri di Perugia, spiegando che "nonostante l'aggressione, il sanitario ha portato a termine ilcon grande professionalità e grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, la situazione si è tranquillizzata."Aggressioni agli infermieri in Umbria"Questo episodio - sottolinea l'Opi - si inserisce in un preoccupante trend: nel 2024, in Umbria, sono stati registrati 207 episodi di aggressione a operatori sanitari, con un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. 🔗 Lanazione.it

