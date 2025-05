Folle inseguimento l’auto fa scendere una donna incinta e poi si schianta | uomo in fuga

© Thesocialpost.it - Folle inseguimento, l’auto fa scendere una donna incinta e poi si schianta: uomo in fuga uomo, alla guida di un’auto a noleggio, ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha dato il via a un inseguimento terminato con un incidente e una fuga a piedi. Poco prima dello schianto, ha fermato la vettura per far scendere una donna incinta all’ottavo mese, poi ha ripreso la corsa fino a perdere il controllo del mezzo e impattare contro tre auto parcheggiate.I fatti si sono verificati attorno alle 22:20 di venerdì 2 maggio, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Ostia, durante un controllo lungo la via dell’Idroscalo, ha tentato di fermare il veicolo. Il conducente, invece di obbedire, ha accelerato bruscamente tentando di seminare i militari. Dopo alcuni minuti di fuga, l’uomo ha brevemente rallentato per far scendere la donna, per poi proseguire fino allo schianto. 🔗 Attimi di alta tensione ieri sera a Ostia, dove un, alla guida di un’auto a noleggio, ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha dato il via a unterminato con un incidente e unaa piedi. Poco prima dello schianto, ha fermato la vettura per farunaall’ottavo mese, poi ha ripreso la corsa fino a perdere il controllo del mezzo e impattare contro tre auto parcheggiate.I fatti si sono verificati attorno alle 22:20 di venerdì 2 maggio, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Ostia, durante un controllo lungo la via dell’Idroscalo, ha tentato di fermare il veicolo. Il conducente, invece di obbedire, ha accelerato bruscamente tentando di seminare i militari. Dopo alcuni minuti di, l’ha brevemente rallentato per farla, per poi proseguire fino allo schianto. 🔗 Thesocialpost.it

