Foligno il regalo alla polizia

© Perugiatoday.it - Foligno, il regalo alla polizia Foligno, ha donato alla polizia della città quattro opere d’arte realizzate dalle proprie socie ed artiste Irene Balduani, Donatella Marraoni e Laura Vedovati ispirate al tema del contrasto della violenza di genere.Le opere, scrive la Questura di. 🔗 L'associazione “Fidapa PBW”, sezione di, ha donatodella città quattro opere d’arte realizzate dalle proprie socie ed artiste Irene Balduani, Donatella Marraoni e Laura Vedovati ispirate al tema del contrasto della violenza di genere.Le opere, scrive la Questura di. 🔗 Perugiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blitz della Polizia nelle stazioni di Perugia e Foligno: metal detector per l’ispezione dei bagagli, oltre 250 identificati - Proseguono i controlli straordinari della Polizia nelle stazioni di Perugia e Foligno per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno. Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità – furti, rapine, spaccio di stupefacenti e accattonaggio... 🔗perugiatoday.it

Aumenta l’attività della Polizia locale: intensificati i presidi - I dati dell’attività condotta nel primo quadrimestre dalla Polizia locale (nella foto il comandante Luigi Scannapieco) evidenziano un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, nel periodo gennaio–aprile 2025, sono stati effettuati 23 posti di controllo, che hanno portato alla verifica di 132 autovetture e 15 mezzi pesanti. Gli agenti hanno rilevato 13 incidenti stradali, di cui 9 con feriti. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗foggiatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Foligno, il regalo alla polizia; Babbo Natale in locomotiva, a Foligno riceve i regali per bambini aree sisma VIDEO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Foligno: agenti della Polizia locale salvano un 14enne nel Topino - Due agenti della polizia locale di Foligno, Natalino Petroni e Elia Silvestri, sono riusciti a salvare un ragazzo di 14 anni, nel fiume Topino Foligno – Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, hanno messo ... 🔗informazione.it

Operaio accoltellato a Foligno, polizia indaga - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Tartaruga ferita salvata da un passante: la Polizia la affida a Wild Umbria - Una tartaruga terrestre appartenente all'ordine delle testuggini (Testuggine di Hermann) è stato messa in salvo dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Foligno. Un automobilista di pa ... 🔗corrieredellumbria.it